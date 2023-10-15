العالم اليوم - تراجع معظم أسواق الخليج وسط مخاوف من تصاعد التوترات في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - سجلت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج تراجعا، في ختام جلسة الأحد، وسط مخاوف من تصاعد الأحداث بين حركة "حماس" في غزة وإسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق الأحد إنه سيواصل السماح لسكان غزة بالتوجه إلى جنوب القطاع قبل هجوم بري متوقع لقواته ردا على هجمات غير مسبوقة شنتها حماس قبل ثمانية أيام في ما يعرف بـ "غلاف غزة".

وانخفض المؤشر السعودي بنسبة 0.4 بالمئة متأثرا بخسائر في قطاعات الطاقة والمالية وتكنولوجيا المعلومات. ونزل سهما عملاق النفط أرامكو السعودية واحدا بالمئة وعلم للحلول الرقمية 1.1 بالمئة.

كما هبط سهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، 2.3 بالمئة بينما انخفض سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 2.2 بالمئة.

وقفزت أسعار النفط نحو ستة بالمئة الجمعة، مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم. وسيظهر أثر التطورات التي شهدها مطلع الأسبوع الحالي في وقت متأخر من مساء الأحد، مع بدء تداولات النفط في الأسواق الآسيوية.

وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول مما ساهم في تراجع الأسهم الجمعة وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الأميركي 0.5 بالمئة، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء فصعد الذهب أكثر من ثلاثة بالمئة الجمعة ولامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوع.

وفي الكويت، تراجعت جميع المؤشرات الرئيسية في البورصة في ختام الجلسة، وسط انخفاض لـ12 قطاعاً، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية وحيداً.

هبط مؤشرا السوق الأول والعام بنسبة 0.80 بالمئة و0.81 بالمئة على التوالي، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي 0.86 بالمئة، وانخفض "الرئيسي 50" بـ0.74 بالمئة عن مستوى الخميس الماضي.

وسجلت البورصة تداولات بقيمة 28.58 مليون دينار، وزعت على 138.84 مليون سهم، بتنفيذ 8.21 ألف صفقة.

وأثر على الجلسة تراجع 12 قطاعاً على رأسها التكنولوجيا بواقع 9.09 بالمئة، بينما ارتفع السلع الاستهلاكية وحيداً بـ0.47 بالمئة.

وفي سلطنة عمان، تراجع المؤشر العام لسوق مسقط بنهاية تعاملات الأحد، بنسبة 0.54 بالمئة، ليغلق عند مستوى 4760.23 نقطة.

لكن المؤشر القطري واصل الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق مرتفعا 0.1 بالمئة بدعم من قطاعي الصناعة والطاقة.

وصعد سهم صناعات قطر 2.3 بالمئة، كما ارتفع سهم قطر للوقود واحدا بالمئة.

غير أن سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج، انخفض واحدا وتراجع سهم مزود خدمات الاتصالات أُريدُ اثنين بالمئة.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة مدعوما بمكاسب معظم القطاعات. وقفز سهم مصر لإنتاج الأسمدة 16.7 بالمئة وسهم أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ستة بالمئة.

كما هبط مؤشر القدس في فلسطين بنحو 3.2 بالمئة بضغط من أغلب القطاعات.