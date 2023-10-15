العالم اليوم - رئيس أذربيجان يرفع علم بلاده في عاصمة ناغورنو كاراباخ

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، يوم الأحد، علم بلاده فوق عاصمة قره باغ في احتفال يؤكد سيطرة باكو على المنطقة المتنازع عليها.

ألقى الزعيم الأذربيجاني كلمة ورفع العلم فوق المدينة، التي تعرف باسم خانكيندي في أذربيجان وستيباناكيرت لدى الأرمن، حسبما ذكر المكتب الرئاسي يوم الأحد.

وتعد الزيارة الأولى التي يقوم بها علييف إلى قره باغ خلال فترة حكمه المستمرة منذ عقدين.

وقال مكتب علييف في بيان "رفع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف العلم الوطني لجمهورية أذربيجان في مدينة خانكيندي (ستيباناكرت بالأرمنية) وألقى خطابا".

طوى هجوم باكو الخاطف في سبتمبر صفحة حكم الانفصاليين الأرمن لناغورني قره باغ الذي استمر ثلاثة عقود.

وفر معظم الأرمن الذين يقدر عددهم بنحو 120 ألفا وكانوا يعيشون في الإقليم عبر الحدود إلى أرمينيا.

وذكر مكتب علييف بأنه زار عدة أماكن وبلدات أخرى في قره باغ ناشرا صورا للرئيس ببزة عسكرية وهو جاثيا على ركبتيه ويقبل العلم الأذربيجاني قبل رفعه.

أصبح علييف رئيسا لأذربيجان عام 2003 خلفا لوالده حيدر علييف.

ويدور النزاع بين أذربيجان وأرمينيا للسيطرة على ناغورني قره باغ منذ أواخر حقبة الاتحاد السوفياتي السابق.

خاض البلدان حربين للسيطرة على المنطقة في التسعينات وعام 2020.