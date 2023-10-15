العالم اليوم - إسرائيل تستأنف تزويد غزة بالمياه جزئيا بعد ضغوط أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 15 أكتوبر 2023 06:27 مساءً - أكدت إسرائيل، الأحد، استنئاف تزويد جنوبي غزة بالمياه، بعد ضغوط أميركية أفلحت في إجبار تل أبيب على تخفيف الحصار الذي فرضته على القطاع بعد اندلاع الحرب مع حركة حماس التي تسيطر عليه.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي وعضو المجلس الأمني المصغر، يسرائيل كاتس، إن قرار فتح المياه تم في نقطة محددة لسكان جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن هذا التطور جاء نتيجة اتفاق بين رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي، جو بايدن.

وشدد على أن هذا الاتفاق "يتماشى مع سياستنا ويجعل من الممكن تشديد الحصار العام غير المسبوق على غزة بدون كهرباء بلا ماء ولا وقود حتى يتم القضاء على حماس".

تأكيد أميركي

وفي السياق ذاته، أكد مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك ساليفان، الأحد، بأن مسؤولين إسرائيليين أبلغوه بمعاودة تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه.

وقال ساليفان لشبكة "سي أن أن": "لقد كنت على اتصال بنظرائي الإسرائيليين الذين أخبروني في الساعة الماضية، أنهم عاودوا تزويد جنوب قطاع غزة بالمياه".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أعلن في اليوم الثالث من الحرب قطع كافة إمدادات الماء والكهرباء والوقود إلى غزة، ضمن إطار حصار شامل على سكان القطاع، مع اندلاع الحرب مع حركة حماس.

المياه حياة أو موت

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من خطورة قطع المياه عن غزة.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازرايني في بيان إن نقص المياه في قطاع غزة اصبح مسألة حياة وموت.

وأضاف من الضروري أن يتم توصيل الوقود إلى غزة لتوفير المياه لمليوني شخص.

وبيّن البيان أن الناس يُضطرون الآن إلى استخدام مياه غير نظيفة من الآبار وهو ما يزيد من خطورة انتشار الأمراض المنقولة خاصة مع انقطاع الكهرباء الذي ساعد في نقص امدادات المياه .