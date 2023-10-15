نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا خارجية روسيا والبرازيل بحثا التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره البرازيلي ماورو فييرا الوضع الحالي في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لوقف التصعيد.

ونشرت وزارة الخارجية الروسية على موقعها الرسمي: "تم تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الراهنة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لوقف التصعيد. وتم التأكيد على الحاجة الملحة لضمان حماية المدنيين ومنع اتساع الأزمة إلى دول أخرى في المنطقة".

وأضاف البيان: أشار الجانب الروسي إلى أنه لا يوجد بديل للعودة إلى البحث عن حلول مقبولة للطرفين، بالاستناد للإطار القانوني الدولي المعترف به عموما لعملية التسوية في الشرق الأوسط، والتي ينبغي أن يكون هدفها النهائي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتتعايش مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بسلام وأمن.

هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.