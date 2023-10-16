نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر فلسطينية: المقاومة تطلق رشقة صاروخية تجاه مواقع الاحتلال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مصادر فلسطينية مساء اليوم الأحد بأن "المقاومة الفلسطينية أطلقت رشقة صاروخية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وذكرت الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في نير عام وسديروت في غلاف غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد حصيلة قتلاه منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" يوم السبت 7 أكتوبر.

وكشف جيش الاحتلال خلال تحديث البيانات على موقعه الإلكتروني، أن عدد القتلى من الجنود بلغ حتى اليوم 289 جنديا، حيث ذكر أن هناك بين الجنود القتلى جنديات أيضا.



هذا ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في يومه التاسع على التوالي، مخلفا أكثر من 2450 قتيلا وقرابة 10 آلاف مصاب بجروح مختلفة معظمهم من الأطفال والنساء.

وشرع سكان قطاع غزة صباح اليوم، بحفر عدد من المقابر الجماعية لدفن جثث عائلاتهم وأحبائهم المنتشرة في الشوارع وساحات المستشفيات والتي خلفها العدوان الإسرائيلي المستمر.

كما أعلنت وزارة الصحة، أنه تقرر دفن أكثر من 100 جثمان لمجهولي الهوية بعد إتمام الإجراءات الشرعية والقانونية.