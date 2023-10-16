العالم اليوم - فيديو.. إصابة إسرائيلي على يد شرطي ومستوطن ظنا أنه فلسطيني

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إصابة إسرائيلي على يد شرطي ومستوطن ظنا أنه فلسطيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 12:23 صباحاً - أصيب أحدة سكان مستوطنة "أوفاكيم" الواقعة في صحراء النقب، اليوم الإثنين، بعيار ناري بعد أن صرخ عليه ساكن آخر وأطلق النار عليه، لاعتقاده بأنه فلسطيني.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية فقد تم الاشتباه بالمواطن الإسرائيلي لأنه كان يتجول مرتديا غطاء للوجه وقفازات ويحمل مسدسا غير حقيقي.

ووفق تلك الوسائل فإن إصابة الشخص متوسطة، وقد شارك شرطي أيضا في إطلاق النار عليه لاعتقاده بأنه "إرهابي".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للشخص المصاب في الحادث والذي قيل إنه نقل إلى مستشفى "سوروكا".

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يوم الأحد بالقضاء على حركة "حماس" في الوقت الذي يستعد فيه جيش بلاده لدخول قطاع غزة بحثا عن مسلحي الحركة الذين فاجأوا العالم بهجومهم على بلدات حدودية إسرائيلية.

وطلبت إسرائيل من سكان غزة الاتجاه جنوبا، وهو ما فعله مئات الآلاف بالفعل في القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، نصفهم تقريبا في مدينة غزة.

وأودت الحرب بحياة ما لا يقل عن 3600 شخص من الجانبين منذ أن شنت "حماس" هجوما كبيرا في السابع من أكتوبر.