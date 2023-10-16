العالم اليوم - فيديو: قصف إسرائيلي يستهدف البنية التحتية العسكرية لحزب الله

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 02:20 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، إن قواته قصفت البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن قصفه لمواقع "حزب الله"، جاء ردا على إطلاق النار الذي وقع أمس على الأراضي الإسرائيلية.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على أطراف جنوبي بلدة ‫العديسة الحدودية في القطاع الغربي.

واشتدت وتيرة الاشتباكات الحدودية بين مقاتلي حزب الله في لبنان وإسرائيل، يوم الأحد، حيث أطلقت الجماعة صواريخ وردت القوات الإسرائيلية بالقصف.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تعرض أحد مواقعه العسكرية الحدودية لإطلاق نار.

وأدت المواجهات إلى مقتل شخص على الجانب الإسرائيلي، وإصابة عدة أشخاص على جانبي الحدود.

وذكر حزب الله في بيان أنه أطلق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي في مستوطنة شتولا الحدودية الشمالية ردا على القصف الإسرائيلي الذي أدى لمقتل مصور وكالة رويترز، عصام عبد الله، يوم الجمعة ومدنيين لبنانيين اثنين يوم السبت.