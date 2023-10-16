العالم اليوم - بايدن: يجب القضاء على "حماس" وهذه رسالتي لإيران

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 03:23 صباحاً - قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه "واثق" أن إسرائيل ستتصرف بموجب قوانين الحرب في صراعها مع الفلسطينيين، مضيفا أن نشر قوات أميركية في الشرق الأوسط غير ضروري.

وفي مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "سي بي إس نيوز"، عبّر بايدن عن اعتقاده أنه يجب القضاء على حركة "حماس" تماما، مشيرا إلى ضرورة "أن يكون هناك مسار نحو دولة فلسطينية أيضا".

وحذر بايدن من أن تهديد الإرهاب في الولايات المتحدة زاد بسبب التوتر في الشرق الأوسط.

وشدد الرئيس الأميركي على أن إيران "تدعم بشكل مستمر حماس وحزب الله، ولا يوجد دليل واضح على أن إيران خلف هذه الحرب".

وأضاف بايدن: "رسالتي إلى إيران هي ألا تعبر الحدود وألا تصعد الحرب".

وأشار بايدن إلى أن إسرائيل سترتكب خطأ إن احتلت قطاع غزة، مؤكدا أن "واشنطن يمكنها الاهتمام بالحرب في إسرائيل وأوكرانيا والمحافظة في الوقت نفسه على دفاعها العالمي".

وذكر بيانان صادران عن مكتبي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الرئيس الأميركي بايدن تحدث هاتفيا مع كل منهما السبت.

ووفق مكتب نتانياهو فإن رئيس الوزراء أبلغ بايدن بأن "الوحدة والإصرار" ضروريان لتحقيق أهداف إسرائيل القتالية في مواجهة حركة حماس في غزة، مضيفا أنه شكر الرئيس على دعمه.

من جهته، قال البيت الأبيض إن بايدن أكد دعم الولايات المتحدة الثابت لإسرائيل خلال اتصاله مع نتانياهو.

وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي أن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة ودول في الشرق الأوسط "لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية".

مكتب عباس قال إن الرئيس الفلسطيني شدد خلال اتصاله مع بايدن على الرفض الكامل لـ"تهجير الفلسطينيين من غزة" بعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس.

وبحسب بيان البيت الأبيض فقد أكد بايدن في اتصاله مع عباس على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، كما دان حركة حماس.

وتعهد بايدن لعباس بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية، معتبرا أن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير".