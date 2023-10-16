نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب دعم الاحتلال.. حملات مقاطعة تضرب أشهر الشركات العالمية (تفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الأحداث المؤسفة التي تحدث في فلسطين والانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني، ظهرت حركات وحملات مقاطعة عالمية على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الشوارع تدعو إلى مقاطعة الشركات والمنتجات التي تدعم الكيان الصهيوني وتساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين، حيث أن هذه الشركات تتحمل مسؤولية أخلاقية عن دعمها للاحتلال وما يحدث في قطاع غزة.

ترصد لكم بوابة “دوت الخليج” الإلكترونية كل المعلومات عن حملات مقاطعة الشركات التي تدعم الكيان الصهيوني:

ماكدونالدز يدعم الأحتلال

"ماكدونالدز" تدعم جيش الاحتلال

تعرضت شركة ماكدونالدز لغضب عارم من الجمهور الداعم للقضية الفلسطينية بعد أن تبرعت الشركة بأكثر من 10 آلاف وجبة للجيش الإسرائيلي، وكذلك قدمت خصمًا بقيمة 50% لجنود الاحتلال وقوات الأمن.

عبر نشطاء عن غضبهم الكبير على شركة ماكدونالدز، ونادوا بمقاطعة منتجاتها، بل وصلت في بعض البلدان كاللبنان إلى أن قاموا بمهاجمة وتكسير أحد فروع ماكدونالدز في مدينة صيدا.

دافع البعض الآخر عن شركة ماكدونالدز باعتبارها شركة مساهمة لا يملكها أحد، بل هي نفس العلامة التجارية فقط، وتختلف إدارتها من بلد لآخر. فمثلًا، إدارة الشركة في لبنان أصدرت بيانًا توضح فيه أن إدارة لبنان مستقلة، وإيراداتها تعود للشركة المالكة، ومواقف الوكلاء الآخرين لا تخصها.

نستله تدعم الأحتلال

"نستله" تقدم المساعدة لإسرائيل

شركة نستله هي شركة سويسرية متعددة الجنسيات متخصصة في بيع الأطعمة والمشروبات، وتعتبر هي أكبر شركة أغذية في العالم من حيث الإيرادات، حيث أنها تنتج منتجات متعددة مثل المياه المعدنية والحليب ومشتقاته والشكولاتة والقهوة والوجبات الخفيفة.

جاءت حملات مقاطعة شركة نستله بسبب امتلاك الشركة مصنعًا في إسرائيل وبيع منتجاتها هناك، بل وتقديم الدعم اللوجستي والتكنولوجي للجيش الإسرائيلي، والدعاية لمنتجاتها وعليها علم الكيان المحتل.

أقرا أيضا عن حملات المقاطعة:

عاجل| «اللي يجي على الفلسطينيين ميكسبش».. خسائر بالجملة لماكدونالدز بعد المقاطعة بعد دعوات مقاطعة ماكدونالدز.. ماكدونالدز السعودية وقطر يتقدمون بالدعم لغزة

كنتاكي يدعم الأحتلال

"KFC" تاريخ داعم للاحتلال

لدى شركة كنتاكي فرايد تشيكن تاريخ في دعم الاحتلال، حيث أنها في عام 2014 قدمت 100 ألف دولار لصندوق "Friends of the Israel Defense Forces" وهو صندوق يدعّم الجيش الإسرائيلي، غير أنها أيضًا في عام 2023 رفعت عدد فروعها في إسرائيل إلى 20 فرعًا، وهي تروج لدعمها لإسرائيل من خلال الإعلانات والدعاية.

قد أثار دعم شركة كنتاكي فرايد تشيكن لإسرائيل الانتقادات من الجمهور العربي المستهلك لمنتجات كنتاكي، فقد نظم الجمهور حملات مقاطعة ضد كنتاكي، ودعوا الناس إلى عدم تناول طعامها.

كوكاكولا تدعم الأحتلال

"كوكاكولا" أبرز الداعمين للاحتلال

شركة المياه الغازية كوكاكولا تعد من أبرز الداعمين للكيان المحتل، حيث أن لها تاريخ حافل في دعم إسرائيل، فهي تدعم الاحتلال بـ50 ألف شيكل شهريًا، وتتبرع لأكبر منظمة يمينية متطرفة في إسرائيل، وهي أيضًا تمتلك فرعًا في تل أبيب يعد أكبر فرع لها في الشرق الأوسط. لهذا أطلق النشطاء العرب حملات مقاطعة لمنتجات كوكاكولا.

أقرا أيضا: