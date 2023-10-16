العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: نستطيع القتال على جبهتين أو أكثر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 06:23 صباحاً - قال كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري يوم الأحد إن إسرائيل مستعدة لخوض حرب على جبهتين أو أكثر.

وأضاف هاجاري أن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تعمل على تصعيد التوتر على الحدود اللبنانية لعرقة الهجوم الإسرائيلي في غزة.

ووفق كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، فإن أكثر من 600 ألف شخص من سكان غزة توجهوا إلى جنوب القطاع بعد إعلان إسرائيل الأسبوع الماضي أنه يتعين على السكان إخلاء مدينة غزة قبل هجوم بري متوقع.

وأوضح أن السلطات الإسرائيلية أبلغت عائلات 155 شخصا باحتجاز حماس لهم في غزة.

وتابع قائلا إن 289 جنديا إسرائيليا على الأقل قتلوا عندما شنت حماس هجوما داميا على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة في السابع من أكتوبر.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، فجر الإثنين، بأن قواته قصفت البنية التحتية العسكرية لحزب الله في لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن قصفه لمواقع "حزب الله"، جاء ردا على إطلاق النار الذي وقع أمس على الأراضي الإسرائيلية.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق اليوم الإثنين، أن طائرة مسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على أطراف جنوبي بلدة ‫العديسة الحدودية في القطاع الغربي.

واشتدت وتيرة الاشتباكات الحدودية بين مقاتلي حزب الله في لبنان وإسرائيل، يوم الأحد، حيث أطلقت الجماعة صواريخ وردت القوات الإسرائيلية بالقصف.