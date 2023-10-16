نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7 شهداء في غارات إسرائيلية على مقرات للدفاع المدني في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر اليوم الاثنين، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم مقرات للدفاع المدني في غزة بغارات مكثفة وعنيفة.

ونقلت وكالة “شهاب” الفلسطينية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة قوله إن "الاحتلال قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن “7 شهداء ارتقوا جراء قصف إسرائيلي استهدف مقرين للدفاع المدني في جنوب وشرق غزة”.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور عددا من العاملين بالدفاع المدني ممدين فوق نقالات مخضبين بالدماء، وهرع زملائهم لإنعاشهم.

وفي مقاطع مصورة أخرى يظهر عدد من رجال الدفاع المدني في غزة وهم يبكون حزنًا وكمدًا بعد أن قامت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف زملائهم أثناء تقديم مهامهم الإنسانية.