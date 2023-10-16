نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يندد بقتل طفل مسلم في الولايات المتحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الأحد بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في جريمة اعتبرتها الشرطة مرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ووصف الأمر بأنه عمل كراهية مروع.

وقال بايدن في بيان “هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أمريكا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف من الطريقة التي نصلي بها ومما نؤمن به ومن نحن”.

وأشار إلى أنه يصلي من أجل شفاء والدة الطفل التي أصيبت أيضا بجروح خطيرة في الاعتداء.