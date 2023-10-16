العالم اليوم - هل تتفاوض إسرائيل مع حماس على الرهائن؟.. الجيش يرد

انتم الان تتابعون خبر هل تتفاوض إسرائيل مع حماس على الرهائن؟.. الجيش يرد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:48 صباحاً - استبعد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس، أن تتفاوض إسرائيل مع حماس على الرهائن الذين أسرتهم الحركة خلال هجومها في السابع من أكتوبر الجاري.

وقال كونريكوس لشبكة "إن بي سي" الإخبارية الأميركية: "لا أعتقد أن إسرائيل تتطلع إلى التفاوض".

وتابع عن أهداف الهجمات العنيفة التي تشنها إسرائيل واجتياحها المحتمل لقطاع غزة: "ما سنفعله هو تفكيك حماس وقيادتها وقدراتها العسكرية".

وكانت حماس أسرت العشرات من الداخل الإسرائيلي، في إطار هجومها الذي نفذته قبل نحو 10 أيام وأسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل.

وفي أعقاب هجوم حماس، شنت إسرائيل هجمات هي الأعنف على قطاع غزة، أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 2600 فلسطيني وإصابة الآلاف.