العالم اليوم - إسرائيل تكشف موقفها من "احتلال غزة" بعد الهجوم البري

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تكشف موقفها من "احتلال غزة" بعد الهجوم البري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 08:48 صباحاً - قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن بلاده "ليست لديها مصلحة" في احتلال غزة بعد الهجوم البري المرتقب على القطاع، لكنه شدد على أنها ستفعل "كل ما يلزم" للقضاء على حركة حماس.

وذكر إردان، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأميركية:

ليست لدينا أي مصلحة في احتلال غزة أو البقاء فيها.

لكن بما أننا نقاتل من أجل بقائنا، فالطريقة الوحيدة، كما حددها الرئيس الأميركي جو بايدن نفسه، هي القضاء على حماس.

لذلك سيتعين علينا القيام بكل ما يلزم للقضاء على قدراتهم.

وجاء حديث إردان بعدما قال بايدن، في مقابلة تلفزيونية بُثت الأحد، إن أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل "خطأ فادحا"، في الوقت الذي تستعد فيه القوات الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية برية.

كما ذكر السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، مايكل هرتزوغ، لـ"سي إن إن"، الأحد، أن إسرائيل لا تنوي احتلال غزة بعد انتهاء الصراع.

وتابع: "ليست لدينا رغبة في احتلال غزة أو إعادة احتلالها. ليست لدينا رغبة في السيطرة على حياة أكثر من مليوني فلسطيني".