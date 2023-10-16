نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة: نستطيع إرسال المؤن والمياه إلى غزة خلال ساعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة الدولية لديها مخزونات من الأغذية والمياه والإمدادات الطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل ويمكن إرسالها إلى قطاع غزة في غضون ساعات.

وأضاف غوتيريش، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، "يجب تمكين موظفي الأمم المتحدة من إدخال الإمدادات إلى غزة وإيصالها لمختلف أنحائها بأمان ودون عوائق".

وكان غوتيريش قد دعا الأحد، حركة حماس إلى الإفراج عن جميع الرهائن وإسرائيل للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".

وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وإسرائيل "يمكن إرسالها في غضون ساعات"، مضيفا أن طواقم الأمم المتحدة "تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان ودون تأخير".