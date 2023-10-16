العالم اليوم - حماس: لا معلومات لدينا بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 10:19 صباحاً - قال المكتب الإعلامي لحماس، الإثنين، إنه لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل.

وكانت وكالة "رويترز نقلت عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن هناك "اتفاقا بين أميركا وإسرائيل ومصر على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة يبدأ في السادسة صباحا بتوقيت غرينتش".

ولم يحدد المصدران مدة الهدنة، لكنهما قالا إنها ستدوم "عدة ساعات".

وأضافا أن الدول الثلاث اتفقت كذلك على استمرار فتح معبر رفح الحدودي حتى الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت غرينتش من يوم الإثنين "بشكل مبدئي".