العالم اليوم - إسرائيل: لا اتفاق على وقف إطلاق النار جنوبي غزة

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل: لا اتفاق على وقف إطلاق النار جنوبي غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 10:19 صباحاً - نفت الحكومة الإسرائيلية، الإثنين، الاتفاق على وقف إطلاق النار جنوبي غزة أو دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع أو خروج حمَلة الجنسيات الأجنبية منه.

وقال ديوان رئيس الحكومة ردا على تقارير إعلامية: "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مقابل إخلاء الأجانب".

وكانت "رويترز" قالت في وقت سابق من صباح الإثنين، إن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقت على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وأضافت أن "وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات"، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق.

وكان من المفترض، وفقا لتقارير صحفية، فتح معبر رفح في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، وهو ما لم يحدث حتى الآن.