العالم اليوم - صندوق النقد يدعو دول المنطقة للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي

انتم الان تتابعون خبر صندوق النقد يدعو دول المنطقة للعمل على تعزيز النمو الاقتصادي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 10:19 صباحاً - دعا صندوق النقد الدولي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى العمل على تعزيز النمو الاقتصادي بالمنطقة.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا في بيان، الأحد، إن العمل على توفير منافسة عادلة بين الشركات العامة والخاصة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي أولوية رئيسية من أجز تعزيز نمو المنطقة الاقتصادي.

وحثت غورغيفا الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على تقديم مساعدة اجتماعية أكثر كفاءة، بالإضافة إلى العمل على تجديد وسائل ونظم التعليم والتدريب لتلبية احتياجات نحو 100 مليون شاب في سن العمل خلال 10 سنوات مقبلة.

وقالت مديرة صندوق النقد إن العديد من الدول في المنطقة لا تزال تواجه التحديات من أجل أن تضمن توفير فرص أكبر لشعوبها تضمن المساواة للجميع.

وجاءت تصريحات غورغيفا خلال كلمة ألقتها خلال اجتماعات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب، وهي الاجتماعات التي استضافتها القارة السمراء لأول مرة منذ نحو 50 عاما.

وكان صندوق النقد الدولي قد خفض تقديرات النمو الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري إلى 2 بالمئة بدلا من 3.1 بالمئة في تقديرات سابقة.