العالم اليوم - "رويترز": شاحنات وقود تتجه إلى معبر كرم أبو سالم

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 11:16 صباحاً - أظهرت صور لوكالة "رويترز"، شاحنات وقود ترفع علم الأمم المتحدة تتجه إلى معبر كرم أبو سالم على الحدود بين مصر وقطاع غزة وإسرائيل.

وفي المقابل، تنتظر عشرات الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية على الجانب المصري من معبر رفح، الإذن بالدخول إلى قطاع غزة.

والمعبر مغلق من الجانب الفلسطيني، إثر تعرضه لضربات جوية إسرائيلية حالت دون عمله، في خضم الهجمات العنيفة على قطاع غزة المستمرة منذ أكثر من أسبوع.

واستقبلت مصر أطنانا من المساعدات الإنسانية من عدة دول ومنظمات على مدار الأيام القليلة الماضية، تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة.

وصباح الإثنين، استقبل مطار العريش القريب من المعبر طائرة مساعدات مقدمة من برنامج الغذاء العالمي، تحمل 32 طنا من المواد الغذائية وخيمتين ميدانيتين لدعم سكان غزة.

وهي تاسع طائرة مساعدات تصل مطار العريش خلال الأيام الأربعة الأخيرة، موجهة لإغاثة الفلسطينيين في القطاع.

وإذا نقلت المساعدات إلى داخل غزة، ستكون المرة الأولى منذ اندلاع القتال التي تسمح فيها إسرائيل بنقل المساعدات إلى القطاع.