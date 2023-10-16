العالم اليوم - استمرار التصعيد في غزة يضغط على الأسهم اليابانية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 11:16 صباحاً - انخفض المؤشر نيكي الياباني بأكثر من اثنين بالمئة، الاثنين، متأثرا بتراجع الأسهم المرتبطة بقطاع تصنيع الرقائق، وفي ظل انخفاض الرغبة في المخاطرة جراء تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.

وقال تاكيهيكو ماسوزاوا، رئيس التداول لدى فيليب سكيوريتيز في اليابان "في ظل ارتفاع المخاطر بالنسبة للشرق الأوسط، يستعد المستثمرون لمزيد من الانخفاضات في الأسواق وتقليص مراكزهم المستمرة منذ فترة طويلة في الأسهم".

وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسداك الجمعة، مع تدهور البيانات المتعلقة بمعنويات المستهلكين، وتفاقم الصراع في الشرق الأوسط مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن المخاطرة. بينما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.12 بالمئة.

تحركات الأسواق

تراجع مؤشر نيكي الياباني 2.03 بالمئة ليغلق عند 31659.03 نقطة.

وخسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.53 بالمئة إلى 2273.54 نقطة.

وتراجعت أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بتصنيع الرقائق، مقتفية أثر أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية، وتراجع سهمي "طوكيو إلكترون" و"أدفانتست" 3.84 بالمئة و4.79 بالمئة على الترتيب.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك العاملة في مجال التكنولوجيا 2.04 بالمئة.