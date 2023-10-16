العالم اليوم - بعد جولة في 6 دول عربية.. بلينكن يعود إلى إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 12:23 مساءً - عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الإثنين، إلى إسرائيل، لاستكمال محادثات بشأن حربها ضد حركة حماس، بعد جولة ومباحثات أجراها في 6 دول عربية.

ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، حسبما ذكرت "فرانس برس". وكانت جولة المسؤول الأميركي شملت كلا من الأردن والإمارات والسعودية والبحرين وقطر ومصر. ووصل بلينكن إسرائيل، الخميس، حيث التقى نتنياهو أيضا ومسؤولين آخرين. وحينها، أكد أن الولايات المتحدة ستواصل حماية إسرائيل وتقديم المساعدات التي تحتاجها، مشيرا إلى أن "حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تعمل لصالحه".

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