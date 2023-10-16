العالم اليوم - واشنطن تعلق على وضع معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة

انتم الان تتابعون خبر واشنطن تعلق على وضع معبر رفح ودخول المساعدات إلى غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 01:20 مساءً - علق المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ، على إمكانية دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة معبر رفح، الذي يعاني ويلات الاشتباكات بين إسرائيل وحماس منذ نحو 10 أيام، فضلا عن إمكانية خروج بعض الأجانب من القطاع ضمن الاتفاق.

وقال وربيرغ في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج"، الإثنين، إن "الإدارة الأميركية في مناقشة جادة مع كل الأطراف خاصة مع الجانب المصري".

وأضاف: "هناك مناقشات بالفعل، لكن لا يجب أن نستبق أي قرار أو تفاصيل (بشأن خروج الأجانب يوم الإثنين) لأننا نعرف أن الوضع حساس للغاية".

وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، أن حكومة بلاده "تبذل كل ما في وسعها لحماية المواطنين الأميركيين والموظفين من سفارتنا وقنصليتنا".

وأشار إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ناقش الوضع الإنساني في قطاع غزة خلال جولته بالمنطقة، مضيفا: "لدينا قلق شديد حتى هذه الساعة بالنسبة للوضع الإنساني السيئ جدا، لكن يجب أن يكون هناك إدراك لمسؤولية حماس عن هذا الوضع، إذ كانت تسيطر على القطاع منذ سنوات دون أي تقدم أو رؤية إيجابية".

يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية لئور بن دور، لـ"دوت الخليج"، إنه سيتم "السماح بخروج بعض الأجانب من غزة من خلال معبر رفح"، الإثنين.

وكان من المفترض أن يفتح معبر رفح أبوابه في التاسعة من صباح الإثنين بالتوقيت المحلي، وهو ما لم يحدث.

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