العالم اليوم - انعكاس التصعيد في غزة على النفط يقفز بسهم شل لمستوى تاريخي

انتم الان تتابعون خبر انعكاس التصعيد في غزة على النفط يقفز بسهم شل لمستوى تاريخي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 02:17 مساءً - ارتفع سهم شركة "شل"، الاثنين، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مدعوما بارتفاع أسعار النفط في أعقاب التصعيد في غزة.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسهم شركة الطاقة العملاقة بنسبة 1.51 بالمئة، ليبلغ سعر السهم 2,762.5 بنسًا للسهم الواحد، ولتصبح القيمة السوقية للشركة 185.35 مليار جنيه إسترليني.

ارتفع سعر سهم شل بأكثر من 10 بالمئة منذ الرابع من أكتوبر، عندما تعهدت أوبك + بالحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية دون تغيير.

كما ارتفع سهم الشركة بأكثر من 7 بالمئة، منذ أن اشتعلت شرارة التصعيد بغزة في 7 أكتوبر، الأمر الذي أثار مخاوف حول إمدادات النفط من الشرق الأوسط.

وكان سعر خام برنت قد ارتفع بأكثر من 7 بالمئة الأسبوع الماضي في أفضل أداء أسبوعي منذ فبراير، إلى أكثر من 90 دولارًا للبرميل.