العالم اليوم - السعودية تعين بنوكا لترتيب إصدار صكوك مقومة بالدولار

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 02:17 مساءً - أظهرت وثيقة، الاثنين، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قد عين بنوكا لترتيب إصداره الأول من سندات إسلامية (صكوك) مقومة بالدولار، بحسب رويترز.

وعين الصندوق الذي تبلغ قيمة أصوله 778 مليار دولار بنوك "سيتي" و"إتش.إس.بي.سي" و"جيه.بي مورغان" و"ستاندرد تشارترد" منسقين عالميين مشتركين لتنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين بداية من اليوم الاثنين.

وأظهرت الوثيقة أنه سيعقب ذلك إصدار صكوك على شريحتين لأجل خمس سنوات ولأجل عشر سنوات، وسيجري البيع وفقا لظروف السوق، وفق وكالة رويترز.

وسيكون الإصدار هو الثاني لصندوق الاستثمارات العامة السعودي هذا العام بعدما جمع 5.5 مليار دولار من سندات خضراء في فبراير.