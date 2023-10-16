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أحمد جودة - القاهرة - هل تم فتح معبر رفح؟.. اعرف الحقيقة

معبر رفح، غزة، إسرائيل.. ازدادت عمليات البحث عبر محركات البحث جوجل من قبل المواطنين العرب في جميع البلدان العربية وأيضًا غير العرب، عن حقيقة فتح معبر رفح الذي كان من المقرر فتحه اليوم الإثنين الموافق 16 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة صباحًا، حتى يتم من خلاله إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وخروج الأجانب من القطاع.

وحرصًا من بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تزويد متابعيها بكافة المعلومات حول أخبار فلسطين، ننشر لكم في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة عن حقيقة فتح معبر رفح.

إسرائيل تنفي خبر فتح معبر رفح وتؤكد على استمرار إطلاق النار

حقيقة فتح معبر رفح

تتزايد المساعي الدبلوماسية لفتح معبر رفح بين غزة ومصر للسماح بخروج الأجانب من القطاع ودخول مساعدات إنسانية

ووفقًا لتقارير إعلامية صادرة من قبل السفارة الأمريكية، كان من المقرر أن يتم فتح معبر رفح في تمام الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم الإثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول، كما ذكرت السفارة في تقريرها قائلة: "نتوقع أن يظل الوضع في معبر رفح متقلبًا وغير قابل للتنبؤ، ومن غير الواضح إذا ما كان سيتم السماح للمسافرين بالمرور عبره أو الفترة المحددة ذلك".

هل وافقت إسرائيل على فتح معبر رفح؟

ومن جانبها، قامت الحكومة الإسرائيلية، بنفي الأنباء المتداولة بخصوص فتح معبر رفح ووقف إطلاق النار في تمام الساعة التاسعة صباحًا لإدخال المساعدات وإجلاء بعض الأجانب من هناك.

حيث قالت الحكومة الإسرائيلية: "إنه لا يوجد اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وفتح معبر رفح لإدخال المساعدات مقابل خروج الأجانب عن طريق المعبر".

فيما كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار قائلًا: "إنه لا يوجد وقف للنار حاليا، بل هدنة إنسانية لإخراج الأجانب من غزة، وتابع مكتب نتنياهو أنه لا وقف لإطلاق النار، ولا دخول لمساعدات إنسانية لغزة مقابل إخراج الأجانب".

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رسالة السفارة الأمريكية لمواطنيها في غزة

وفي سياق متصل، دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل كافة رعاياها في غزة إلى الاقتراب من معبر رفح إذا كان ذلك آمنًا أي حينما يتم وقف إطلاق النار؛ حتى يتمكنوا من الخروج عندما تتاح الفرصة لذلك.

100 شاحنة مساعدة تنتظر فتح معبر رفح

ويجدر الإشارة إلى أن هناك ما يقرب 100 شاحنة قادمة من مصر، محملة بألف طن من المعدات الإنسانية، تنتظر الدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

كما أن هناك مئات الأطنان من المساعدات وصلت إلى شبه جزيرة سيناء المصرية، قدمتها عدة دول منذ أيام، جميعهم في انتظار التوصل إلى اتفاق حتى يتم إيصالها بشكل آمن إلى غزة.