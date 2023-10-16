نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع تنسيقية حملة مواطن بالدمام بالسعودية لمناقشة مرحلة الحشد للانتخابات الرئاسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمع أمس الأحد أعضاء تنسيقية حملة مواطن لدعم مصر بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لمناقشة مرحلة التنسيق والحشد للانتخابات الرئاسية المقبلة من أوائل شهر ديسمبر القادم وكان من أبرز الحضور رئيس الجالية المصرية بالمنطقة محمد حسين وأعضاء الجالية محسن طاحون وسيد فهمي وتامر بنه وأحمد نبيل ومحمد عبد العليم وسيد علي ومحمد ماهر بالإضافة لمسؤول إعلام الحملة بالسعودية فوزي بدوي.

وتم الإجماع على البدء في عمل لقاءات مع أبناء الجاليات المصرية بالمنطقة لنشر الوعي والتثقيف الانتخابي وحث المواطن على ضرورة أهمية المشاركة والأهمية القصوى لضرورة دعم الوطن في الإنتخابات الرئاسية التي تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية من أجل أن يباشر بنفسه حقوقه السياسية، وأن ينعم وطنه بالامن والاستقرار.

بالاضافة لوضع خطة عمل لدعم مصر بحشد المواطنين المصريين للمشاركة بفاعلية في الانتخابات الرئاسية، والتنسيق لوضع خطة عمل لكيفية نقل المواطنين من مدن الجبيل والقطيف والخبر والدمام بالمنطقة الشرقية لنقلهم إلى مقر اللجنة الانتخابية بالقنصلية العامة بالعاصمة الرياض للإدلاء بصوتهم الانتخابي.

وحرص أعضاء الحملة على العمل على التصدي للشائعات المغرضة التي تهاجم الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها بنشر طروحات وانجازات المشاريع القومية للدولة المصرية.

وعلى هامش اللقاء أدلي جميع الأعضاء على العمل على نبذ الخلافات الشخصية وتوحيد الصف والتكاتف والالتفاف حول مصلحة الوطن خاصة في هذه المرحلة الهامة.