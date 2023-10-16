العالم اليوم - مصر.. الإعلان عن القائمة المبدئية لمرشحي الرئاسة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الإثنين، القائمة المبدئية لأسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية، لتبدأ في أعقاب ذلك مرحلة جديدة هي تلقي الهيئة الاعتراضات من طالبي الترشح على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة، في عددها الصادر، الإثنين، القائمة المبدئية للمرشحين، في الانتخابات المقررة أواخر العام الجاري.

وتضمنت القائمة أسماء طالبي الترشح الذين تقدموا للهيئة بطلب الترشح للانتخابات الرئاسية، مرفقا به مستندات الترشح وأعداد المزكين والمؤيدين.

وكانت الهيئة أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، وقالت إن من المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر، وفي حال اللجوء إلى جولة ثانية ستعلن النتائج النهائية بموعد أقصاه 16 يناير 2024.

وجاءت القائمة المبدئية بترتيب أسبقية التقدم للجنة تلقي طلبات الترشح، على النحو التالي: