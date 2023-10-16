العالم اليوم - انهيار مبنى شرقي بيروت.. وعالقون تحت الأنقاض

انتم الان تتابعون خبر انهيار مبنى شرقي بيروت.. وعالقون تحت الأنقاض من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 04:24 مساءً - انهار مبنى من 5 طوابق، الإثنين، في حي بدران بمنطقة المنصورية شرقي العاصمة بيروت .

وفي التفاصيل، سمع سكان مبنى "يزبك" عند حوالي الساعة 10 صباحا، أصوات تصدّع لينهار المبنى لاحقاً عند الساعة 1 ظهراً .

وتوجهت فرق الإنقاذ على الفور إلى المكان وسط معلومات أولية عن سقوط ضحايا.

ولم يعرف عدد الموجودين في البناية خلال النهار لأن معظم السكان خارج المبنى في أعمالهم .

وقال مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار لموقع "دوت الخليج": "في المبنى عمودين متصدّعين ونتيجة السيول انهار المبنى وأخلينا المبنى المجاور".

وأضاف: "من الصعب استعمال وسائل إنقاذ ضخمة وجرافات لأن ذلك يسبب خطورة على حياة السكان العالقين في المبنى".

وتوجه وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال الى المكان ليشرف على عمليات الإنقاذ .

فيما يعمل كل من عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر والجيش اللبناني على إنقاذ العالقين تحت أنقاض المبنى.

وروى أحد المالكين في المبنى المنهار في محلة المنصورية لموقع "دوت الخليج" أن "المبنى تصدّع بعد انفجار بيروت في عام 2020 وتمّ ترميمه بشكل فوري ويبدو أنه لم يرمم بالصورة الصحيحة".

وقال شاهد عيان: "المبنى المنهار مؤلف من 5 طبقات وواحد تحت الأرض وقد بقي منه 3 فقط، عدد من السكان لا زالوا عالقين تحت أنقاض المبنى".

ويشهد لبنان منذ الصباح الباكر أمطاراً وسيولاً ما يتسبب أيضا باختناقات مرورية وحوادث سير.