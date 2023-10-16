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أحمد جودة - القاهرة - إسرائيل تهدد بقصف محطة الطاقة بشكل مباشر في حال تزويدها بالوقود من جانب مصر

تسوء الأوضاع في غزة شيئًا فشيئا، حيث أن جيش الاحتلال لا يتهاون في أي فرصة يمكن أن يضيق من خلالها على الشعب الفلسطيني غير مبالي بوجود الأطفال والمسنين، وهذا ليس غريب على الكيان الصهيوني الذي يعرف بالغدر والخيانة وعدم الإنسانية وغيرها الكثير من الصفات السيئة التي لا تليق إلا بهذا الكيان الإسرائيلي الذي لا يكل ولا يمل من ممارسة الفعل الإجرامي بالشعب الفلسطيني.

وزير الصحة في حماس: نقص المستلزمات الطبية والأدوية في مستشفيات غزة سيؤدي إلى وضع "كارثي"

ويتسائل الكثير من المواطنين عن آخر الأوضاع في مستشفيات غزة، وهو ما توضحه بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة.

آخر الأوضاع في مستشفيات غزة

أدّى القصف الإسرائيلي على غزة، إلى ازدحام مستشفى الشفاء الطبي في مدينة غزة بالجرحى، حيث أن عدد الجرح تجاوز قدرة المستشفيات على تقديم العلاج اللازم لإنقاذ كافة المصابين، وقد شكى الأطباء والممرضين داخل المستشفى من نقص القدرات، مما جعل وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، تحذر من "وضع كارثي".

وقال وزارة الصحة التابعة لحركة حماس محذرة من أن نقص المستلزمات الطبية والأدوية سيؤدي إلى وضع "كارثي"، خاصة بعد أن شددت إسرائيل حصارها على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وكشفت الوزارة أن هناك ثمانية مستشفيات وهي لا تكفي للتعامل مع كل الحالات في قطاع غزة الذي يبلغ عدد سكانه 2،4 مليون، رغم إعلانها حالة الطوارئ واستدعائها كل الطواقم الطبية للعمل.

كما لفتت الوزارة إلى أنه قد نجم عن القصف الإسرائيلي، توقف الخدمات الطبية في مستشفى بيت حانون في شمال قطاع غزة، فضلًا عن تضرر قسم حضانة الخدج بمستشفى الشفاء في قصف جوي في محيط المستشفى.

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إسرائيل تهدد بقصف محطة الطاقة بشكل مباشر

وفيما يتعلق بوضع المستشفيات في قطاع غزة، فقد ذكر رئيس مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف،أن هناك نقص بالأدوية والمستلزمات وأجهزة التصوير الطبقي والأشعة في ظل العدد الكبير للجرحى.

وأشار "معروف" إصبع الإتهام إلى العدو الإسرائيلي، مبينًا أن الاحتلال يتعمّد خلق حالة إنسانية مزرية بالتضييق أو العدوان"، مشيرًا إلى أن إسرائيل أبلغت محطة الطاقة بشكل واضح أنه في حال تم تزويد المحطة بالوقود عبر الجانب المصري، سيتم قصف المحطة بشكل مباشر.