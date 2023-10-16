نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريابكوف: خطر خروج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن السيطرة مرتفع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف بأن خطر خروج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عن السيطرة مرتفع.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس بوتين بالأذرع الأمنية في البلاد، حيث طلب من المسؤولين إحاطته بالوضع في غزة، فيما تابع ريابكوف أن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي يميل إلى مزيد من الحدة، وأضاف أن لروسيا رعايا على طرفي الصراع.

وأضاف ريابكوف أن العملية الإسرائيلية عشوائية، والتهديد بعملية برية والدخول إلى غزة لا يزال قائما، وشدد على أن المسؤولية الأساسية للتصعيد الحالي في منطقة الشرق الأوسط تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حاولت لسنوات عديدة احتكار قضية التسوية، وتجاهلت قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتعرقل الحل المناسب.

وكان مساعد الرئيس بوتين يوري أوشاكوف قد شدد في وقت سابق على ضرورة وقف طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات، مؤكدا على أن الهدف من أي مفاوضات سلام يجب أن يكون "تنفيذ حل الدولتين الذي وافقت عليه الأمم المتحدة، والذي يتضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل