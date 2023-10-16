العالم اليوم - شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 05:21 مساءً - نفت شرطة دبي، الإثنين، ما تم تداوله حول تعرض 4 إسرائيليين للطعن في دبي.

وأكدت الشرطة أن "أمن وسلامة الجميع من أهم أولويات دولة الإمارات. كما دعت شرطة دبي الجميع لـ"الاعتماد على المصادر الرسمية للأخبار والابتعاد عن تداول الشائعات والأخبار المغلوطة".

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر شرطة دبي تنفي تعرض 4 إسرائيليين للطعن .. في رعاية الله وحفظة