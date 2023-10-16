نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..نتنياهو ووزراء حكومته يهرعون إلى الملاجئ بعد الهجوم الصاروخي في القدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بهروب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزراء حكومته إلى الملاجئ بعد الهجوم الصاروخي في القدس.



فيما كان قد دوي انفجارات ضخمة في مدينة القدس وانطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب بعد هجوم صاروخي كبير من قطاع غزة قبل قليل.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه تم إخلاء الكنيست بعد إطلاق الصواريخ في وقت كان فيه أركان الحكومة الإسرائيلية مجتمعين في القدس، وجرى إنزال كافة الوزراء ورئيسهم بنيامين نتنياهو إلى الملاجئ.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومنطقة غوش دان والقدس.

وأفادت مصادر إسرائيلية باصابة شخص بشظايا صاروخية في منطقة حولون.