نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. "حزب الله" يعلن استهداف خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين بيانا أكد فيه أن "مجاهديه استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".

وقال "حزب الله" في بيانه: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية خمسة مواقع اسرائيلية وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة". ‏

هذا وأفادت صجيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه "تم إطلاق النار على قوة من جيش الدفاع الإسرائيلي على الحدود اللبنانية اليوم الاثنين، فيما ردت مدفعية الجيش بالقذائف على إطلاق النار".

وأشارت "يديعوت أحرونوت" أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هاجم مواقع في جنوب لبنان بنيران المدفعية بعد إطلاق نيران أسلحة خفيفة على قوة جيش الدفاع الإسرائيلي"، لافتة إلى أنه "لم تقع إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن "القصف الاسرائيلي طال بلدة الضهيرة الجنوبية حيث سقط أكثر من 15 قذيفة في البلدة وسط تحليق كثيف لطيران العدو فوق بلدات الشريط الحدودي".

وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لضربات وجهها لمواقع تابعة لـ "حزب الله" في جنوب لبنان.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف على إسرائيل من لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة 2 كم عن الحدود مع لبنان.

ويأتي ذلك وسط توترات تشهدها الحدود الجنوبية اللبنانية منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي (أطلقتها حركة "حماس" في غزة)، حيث أعلن "حزب الله" اللبناني "استشهاد 3 من عناصره" جراء قصف إسرائيلي وعمليات عسكرية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوف عناصره إثر اشتباكات مسلحة وقصف من لبنان.

هذا وحذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها حزب الله اللبناني من عواقب التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الدائر.

كما حذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، إيران و"حزب الله" اللبناني من التدخل في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.