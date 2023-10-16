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أحمد جودة - القاهرة - متحدث الصليب الأحمر في غزة يكشف الأوضاع في مستشفيات القطاع

غزة اليوم.. بعد مرور 10 أيام على بدأ الاشتباكات بين فلسطين وإسرائيل والهجمات الصاروخية لحركة حماس، يعيش سكان قطاع غزة في فلسطين معاناة إنسانية رهيبة، حيث يوجد العديد من المصابين والجرحى الذين لا يتوفر لهم العلاج اللازم حتى يتم إنقاذهم، بالإضافة إلى آلاف الموتى، فضلًا عن المشردين الذين تم قذف منازلهم من قبل العدوان الإسرائيلي.

متحدث الصليب الأحمر في غزة: الأمر يزداد سوء بالنسبة للحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة

وفيما يلي تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها آخر التطورات في فلسطين وأخبار الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة في غزة.

كارثة إنسانية وبيئية في قطاع غزة

كشف المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا،أن الصليب الأحمر يتحرك في كل اتجاه من أجل تخفيف المعاناة عن أبناء قطاع غزة، خاصة بعدما تعرضت المدينة لقصف في العديد من الأحياء السكنية، الأمر الذي خلف مئات الضحايا، كما نتج عنه انهيار العديد من المباني والمستشفيات.

وبين "مهنا" أن المصابين لا يجدون إسعافات أولية أو مواد طبية كافية، فضلًا عن عدم توافر مستشفيات ومراكز لإجراء عملية جراحية في الوقت الذي كثر فيه أعداد المصابين بشكل كبير.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية تحاول جاهده تزويد المستشفيات المنكوبة بالوقود حتى تتمكن من استمرار عملها، وفي ذات الوقت تقوم بتوفير الوقود إلى مضخات الصرف الصحي في مدينة غزة، كي لا يتحول الأمر لكارثة بيئة لا يمكن تداركها.

وأكد أن استمرار الصراع سيؤدي حتمًا إلى تفاقم المشكلات الصحية والبيئة، الأمر الذي قد ينذر بكارثة قد تحتاج لسنوات طويلة لعلاجها.

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أوضاع الحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة في ظل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وفي ذات السياق، كشف متحدث الصليب الأحمر في غزة، أن هناك عدد غير قليل من المواطنين لديهم مشكلات متعلقة بتلقي العلاج، مثل الحوامل اللاتي اقترب وقت وضعهن، حيث يعانين من صعوبة بالغة من التحرك لعدم وجود مستشفيات آمنة، الأمر ذاته بالنسبة لمرضى القلب وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان الذين لا يستطيعون الذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.