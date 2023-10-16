أحمد جودة - القاهرة - عاجل - صفارات الإنذار تقطع جلسة الكنيست الإسرائيلي| التفاصيل الكاملة

عاجل - صفارات الإنذار تقطع جلسة الكنيست الإسرائيلي| التفاصيل الكاملة، دق ناقوس الخطر أبواب الكنيست الإسرائيلي قبل قليل، بعدما قامت حركة حماس بشن هجمات صاروخية على مبني الكنيست الإسرائيلي خلال اجتماع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوج.

عاجل - صفارات الإنذار تقطع جلسة الكنيست الإسرائيلي| التفاصيل الكاملة

دوت صفارات الإنذار في تل أبيب، أثناء اجتماع الكنيست الإسرائيلي، بحضور نتنياهو وهرتسوج؛ وعلى الفور تم إخلاء الكنيست، وإنزال كافة الوزراء إلى الملاجئ.

وتتواصل الضربات الجوية بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، مع توقعات بشن الاحتلال هجمات برية على قطاع غزة، خلال الأيام القادمة.

عاجل - نتنياهو يكشف الأوضاع في إسرائيل

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تواجه تحديا كبيرًا يهدد وجودها، قائلًا: “ هناك اسئلة كثيرة حول ما حدثت وسنحقق في كل شيء”.

ووجه نتنياهو، تحذيرًا للبنان من تكرار خطأ الماضي وفتح جبهة جديدة، حيث يشن حزب الله هجمات صاروخية على قوات الاحتلال عبر الحدود.