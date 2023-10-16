أميركي يقتل طفلا مسلما طعنا على خلفية العدوان الإسرائيلي

واشنطن ـ ا.ف.ب: وجَّهت السُّلطات الأميركية تهمة القتل وارتكاب جريمة كراهية إلى رجل سبعيني في أعقاب طعنه طفلًا حتى الموت وامرأة تستأجر منزلًا يملكه على خلفية العدوان الإسرائيلي. وتُوفِّي الطفل الذي تعرَّض لـ26 طعنة في المستشفى، لكن من المتوقع أن تتماثل المرأة البالغة 32 عامًا والتي يعتقد أنَّها والدته للشفاء من الهجوم «المشين» السبت، وفقًا لبيان صادر عن مكتب رئيس بلدية مقاطعة ويل في إلينوي. وقال البيان الذي حدَّد مسرح الجريمة على بُعد نحو 64 كيلومترًا غرب شيكاغو «تمكن المحققون من التوصل إلى أنَّ ضحيَّتَي هذا الهجوم الوحشي تمَّ استهدافهما من قبل المشتبه به لكونهما مُسلِمَيْنِ وبسبب النزاع المستمر في الشرق الأوسط».

ولم تقدِّم الشرطة مزيدًا من التفاصيل عن جنسية الضحايا، لكن مكتب مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) في شيكاغو ذكر أنَّ الطفل أميركي من أصل فلسطيني.

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