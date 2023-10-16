وكيل الخارجية للشؤون السياسية يلتقي بالسفير الفلسطيني

مسقط ـ العُمانية: التقى سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية أمس بسعادة السفير الدكتور تيسير فرحات، سفير دولة فلسطين المعتمد لدى سلطنة عُمان. وتمَّ خلال اللقاء، التأكيد على موقف سلطنة عُمان الداعم للموقف الفلسطيني وقضيته العادلة، وشرح سعادة الشيخ الوكيل الجهود العُمانية واتصالاتها مع الدول الشقيقة والصديقة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم وقتل الأبرياء في غزة وضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية ورفض محاولات تهجير سكَّان القطاع. ومن جانبه عبر سعادة السفير عن تقدير السُّلطة الفلسطينية والشَّعب الفلسطيني لموقف سلطنة عُمان والجهود التي تقوم بها، وعن ارتياحه لما يشاهده من مبادرات وتضامن المواطنين العُمانيين باتجاه ما يتعرض له سكَّان غزة من قتل وتدمير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية. حضر اللقاء عدد من المسؤولين من وزارة الخارجية.

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