غوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية

غوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاويةدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، سلطات العدو الصهيوني للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، محذرا من أن الشرق الأوسط بات "على شفير الهاوية".

ونقلت وكالة (فلسطين اليوم)، عن غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه القول : إن "المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفذ من غزة".

وأضاف البيان :" أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية "يمكن إرسالها في غضون ساعات".

وتابع :" أن طواقم الأمم المتحدة "تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة بأمان وبدون تأخير".

يواجه سكان قطاع غزة أزمة حادة في توفر مياه الشرب، مع اتساع العدوان الصهيوني البربري وتشديد الحصار على القطاع.