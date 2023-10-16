القسام تواصل دكّ المدن المحتلة والمستوطنات

القسام تواصل دكّ المدن المحتلة والمستوطناتأعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الإثنين، عن قصف مطار "بن غوريون" ومدينتي أسدود وبئر السبع المحتلتين برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق المدنيين.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الرشقة الصاروخية التي أُطلقت تجاه مطار "بن غوريون" انطلقت قبل نصف ساعة من وصول طائرة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وكشفت وسائل إعلام العدو الصهيوني عن سقوط عدد من الصواريخ في أماكن مفتوحة في مدينة "بئر السبع".

بدورها أفادت الميادين بأنّ "رشقات صاروخية عدة انطلقت من قطاع غزة بدءاً من الساعة التاسعة صباحاً، وأبرزها الرشقة التي طالت تل أبيب".

وقالت: إنّ صفارات الإنذار دوّت في مستوطنة "موديعين" في القدس المحتلة ومنطقة "تل أبيب"، و"هشيفلا"، وأيضاً أسدود وعسقلان وعدد من المستوطنات الصهيونية.

كما نشرت "القسام" صورة فوتوغرافية عبر قناتها في "تلغرام"، وأرفقتها بعبارة، "لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول".

وبالتزامن مع ذلك، أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قصف الحشود العسكرية التابعة للعدو، فجر اليوم، بصاروخ "القاسم" المطور، ضمن معركة "طوفان الأقصى".