العالم اليوم - السعودية تطلق شركة "اردارا" لتطوير وجهة "الوادي" بمدينة أبها

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - أطلقت السعودية، الاثنين، شركة "اردارا"، إحدى شركات التطوير العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات السعودي، بهدف تطوير مشروع وجهة "الوادي" في مدينة أبها، ضمن منطقة عسير، جنوب المملكة العربية السعودية، لتكون مركزاً حضرياً ووجهة سياحية جاذبة للزوار محلياً وعالمياً، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية

وسيعتمد مشروع "الوادي"، الذي يمتد على مساحة تبلغ 2.5 مليون متر مربع، الطابع الهندسي والعمراني المستوحى من تراث منطقة عسير وتاريخها العريق، حيث سيراعي المشروع معايير الاستدامة، ورفع مستوى جودة الحياة، عبر توفير أكثر من 30 بالمئة من مساحة المشروع كمساحات خضراء مفتوحة، و 16 كم من الوجهات المائية تمتد على نطاق المشروع، و 17 كم من المسارات الرياضية، والأنشطة الثقافية، والمجتمعية.

وستعمل شركة "اردارا" على تطوير خمس مناطق رئيسية، حيث تضم المرحلة الأولى خلال الثلاث سنوات القادمة خيارات من السكن والضيافة والترفيه بما في ذلك 2000 خيار سكني متنوع ما بين الشقق والفلل الراقية والعصرية، بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة، والمساحات التجارية، ومناطق.

وتهدف الشركة لتوفير العديد من الفرص للمستثمرين المحليين والدوليين، في العديد من القطاعات بما في ذلك الضيافة، والفنون، والثقافة، والغذاء والزراعة، وتجارة التجزئة، والترفيه، بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص.

ويأتي إطلاق شركة "اردارا" تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لإطلاق قدرات القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع السياحة والترفيه، وتعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.

وسيسهم المشروع في دعم الناتج المحلي غير النفطي بأكثر من 19 مليار ريال سعودي حتى العام 2030، واستحداث آلاف الوظائف لأبناء المنطقة وسكانها بحلول العام 2030.