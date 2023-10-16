العالم اليوم - مصر تبحث إدراج وتداول منتجات بترولية في البورصة السلعية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - تبحث مصر إدراج وتداول بعض المنتجات البترولية الخاصة على منصة البورصة السلعية، بحسب بيان من البورصة المصرية، الاثنين.

وبحسب البيان فإن وزير البترول المصري، طارق الملا، عقد اجتماعا، مع رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ، وإبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية، وذلك لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة للشركات البترولية على منصة البورصة السلعية.

وأشار البيان إلى أهمية البورصة السلعية ودورها في التسعير وفقاً لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات سيولة مرتفعة وتعزيز شفافية عملية التداول.

وستعمل مصر على إدارج عدد من المنتجات بالبورصة السلعية كمرحلة أولى خلال أقرب ممكن، بحسب البيان.

وقال رئيس البورصة المصرية، إن البورصة تسعى إلى تنشيط وتفعيل دور البورصة السلعية من خلال التواصل مع كافة الجهات المعنية لزيادة عدد السلع المدرجة بالشكل الذي يسهم في جذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية وكذلك الأفراد لمنصة التداول مما يعمل على زيادة أحجام التداول.

يذكر أن البورصة السلعية المصرية، تم تدشينها في نوفمبر 2022، ويجري تداول بعض السلع بها من بينها القمح والسكر والذرة الصفراء.

وتمتلك البورصة المصرية، الحصة الأكبر في أسهم البورصة السلعية، بنحو 34 بالمئة، والهيئة العامة للسلع التموينية حوالي 11 بالمئة، بالإضافة حصص متنوعة تمتلكها مجموعة من البنوك الحكومية والشركات الحكومية والخاصة وبنوك استثمارية.