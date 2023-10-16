العالم اليوم - "تيذر" تجمد عملات مشفرة بقيمة 873 ألف دولار لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر "تيذر" تجمد عملات مشفرة بقيمة 873 ألف دولار لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 06:23 مساءً - أعلنت شركة تيذر المصدرة للعملات المستقرة، الإثنين، تجميد 32 حسابا للعملات المشفرة تحتوي على أموال تزيد قيمتها على أكثر من 873 ألف دولار.

وقالت الشركة في بيان، إن هذه الأموال ترتبط "بالإرهاب والحرب" في إسرائيل وأوكرانيا.

ولم تقدم تيذر تفاصيل عن أصحاب الحسابات ومتى جُمدت، ولا طبيعة الأنشطة المرتبطة بها، كما لم تبين أيها مرتبط بأوكرانيا وأيها بإسرائيل.

وقالت الشركة إنها تتعاون مع المكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب، بهدف "مكافحة الإرهاب والحروب الممولة بالعملات المشفرة"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت إسرائيل أعلنت الأسبوع الماضي، أنها جمدت حسابات بالعملة المشفرة، استخدمت في جمع تبرعات لحركة (حماس)، على وسائل التواصل الاجتماعي.