المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل أسقطت على غزة ما يعادل ربع قنبلة نووية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 أكتوبر 2023 06:30 مساءً - طوفان الأقصي، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان اليوم الإثنين إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أسقط على قطاع غزة ذخيرة توازي شدتها ربع قنبلة نووية.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل تقتل حاليا 14 فلسطينيا كل ساعة بالمتوسط في هجومها المتواصل على غزة، منوها إلى أن الغارات تسببت بتدمير أكثر من 17 ألف مبنى سكني، وتضرر نحو 87 ألف وحدة سكنية.

وأوضح في بيان له اليوم الاثنين أن الضربات الإسرائيلية دمرت أو ألحقا أضرارا بما لا يقل عن 73 مدرسة و61 مقرا إعلاميا و18 مسجدا و165 منشأة صناعية.

ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا بالطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر، الذي قتل خلاله وأسر المئات، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته.

وأمس، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إبلاغ عائلات 155 أسيرا بأن حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.

ومنذ بدء عملية طوفان الأقصى صباح السبت قبل الماضي، تمكنت فصائل المقاومة الفلسطينية من أسر العديد من الجنود الإسرائيليين، وهو الأمر الذي أربك خطة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لكنه فى نهاية المطاف اتخذ قرارا بتوافق حكومته، بضرورة شن الهجوم على حماس، وأكدت تل أبيب استمرار العدوان على غزة ومواقع حركة حماس حتى لو أضر بحياة الأسرى الإسرائيلين.

ويوم الجمعة، أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن قطاع غزة لم تدخله "قطرة ماء".

وأصدرت منظمة العفو الدولية مساء الجمعة، بيانا شديد اللهجة طالبت من خلاله الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء أمر الإخلاء المروع لسكان قطاع غزة علي الفور، مشددة على أن هذا المطلب مستحيل التنفيذ.

كذلك طالبت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل بإلغاء أمر الإخلاء الإجباري لسكان غزة، مشيرة إلى أنه ليس لدى المدنيين في القطاع مكان آمن يذهبون إليه.

وحذرت المنظمة من أن الإخلاء الجماعي في غزة سيكون كارثيًا بالنسبة للمرضى، مطالبة بإنشاء ممر إنساني على الفور.

وفي السابع من أكتوبر الجاري، أعلن محمد الضيف، قائد الجناح العسكري لحماس، انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في تسجيل صوتي تم بثه.

وقال محمد الضيف في رسالة صوتية: إن الضربة الأولى لـ"طوفان الأقصى" استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وأنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ وقذيفة خلال الدقائق العشرين الأولى من العملية.

وأشار إلى أن العملية تأتي في ظل ما وصفه "الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني...في ظل الدعم الأمريكي والغربي والصمت الدولي".

ودعا محمد الضيف الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وداخل إسرائيل إلى الانتفاض نصرة للأقصى، وقال "اليوم، كل من عنده بندقية فليخرجها فقد آن أوانها".

كما قال الضيف "أدعو إخوتنا في المقاومة بلبنان وإيران واليمن والعراق وسوريا للالتحام مع المقاومة بفلسطين".

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد الماضي، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".