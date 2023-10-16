نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يُجري مشاورات مع المسئولين العراقيين ويؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بزيارة إلى بغداد للمشاركة في افتتاح الدورة التاسعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط التقى خلال زيارته بكل من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، والسيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، كما أجرى مشاورات مع وزير الخارجية السيد فؤاد حسين.

وقال رشدي إن مباحثات أبو الغيط في بغداد تركزت حول التطورات الخطيرة الجارية في غزة، حيث استمع باهتمام لرؤية الحكومة العراقية لكيفية دعم الفلسطينيين في غزة، ومواجهة ما يتعرضون له من حرب إبادة تباشرها إسرائيل عبر الحصار والعقاب الجماعي والقصف المستمر، فضلًا عن التهجير القسري للسكان.

وقد أكد الأمين العام من جانبه أن إدخال المساعدات إلى غزة عبر ممر إنساني هو ضرورة مُلحة لتفادي كارثة إنسانية كبرى، مؤكدًا أن المجتمع الدولي يتحمل المسئولية حيال لجم الهجمة الإسرائيلية الدموية التي تفتقر لأي منطق أو هدف، ولا تسعى سوى لإنزال الانتقام بالمدنيين الأبرياء في القطاع، الذي يشكل الأطفال نحو نصف سكانه.

وأوضح رشدي أن مباحثات أبو الغيط مع المسئولين العراقيين قد تطرقت كذلك للمخاطر المحتملة لاتساع رقعة الصراع، وضرورة تكثيف الاتصالات من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، والحيلولة دون انزلاق الموقف إلى المزيد من التدهور بما يؤثر على الاستقرار في المنطقة برمتها، وكذا أهمية العمل في اللحظة الحالية على إيصال المساعدات العاجلة للفلسطينيين.