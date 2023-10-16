عاجل.. "حزب الله" يعلن مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي وإصابة دبابة ميركافا بشكل مباشر

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الاثنين بيانا أكد فيه مهاجمة موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهداف دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وإصابتها بشكل مباشرة.

وقال "حزب الله" في بيانه: "قُبيل الساعة السادسة من عصر هذا اليوم الاثنين، هاجمت مجموعة الشهيد علي كامل محسن في ‏المقاومة الإسلامية موقع الضهيرة الإسرائيلي واستهدفوا دبابة ميركافا عند مدخله بالصواريخ ‏المُوجّهة وأصابوها إصابة مباشرة".

وفي وقت سابق، أليغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "بالإضافة إلى إطلاق مقاتلين من لبنان النار من أسلحة خفيفة على الأراضي الإسرائيلية، تم إطلاق صاروخ مضاد للدبابات نحو دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أنه "لم تقع إصابات" في صفوف القوات الإسرائيلية.

وأضاف: "وردا على ذلك، هاجم الجيش الإسرائيلي مصادر النيران بالمدفعية ".

كما ذكر "حزب الله" اللبناني اليوم الاثنين في بيان سابق أن "مجاهديه استهدفوا خمسة مواقع إسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة".

وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد لضربات وجهها لمواقع تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.

وحذر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية، وحمّلها مسبقا مسؤولية أي قصف على إسرائيل من لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة 2 كم عن الحدود مع لبنان.

وبدأ التوتر على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ إطلاق "حماس" عملية "طوفان الأقصى" السبت 7 أكتوبر، حيث أعلن "حزب الله" مقتل 3 من عناصره جراء قصف إسرائيلي، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن عدد من القتلى في صفوفه بقصف من لبنان