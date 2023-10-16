نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد رواية قطع رؤوس 40 طفل إسرائيلي.. مذيعة CNN تعتذر لنقلها رواية مضللة عن حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حماس اليوم.. في ظل الاشتباكات القائمة بين الشعب الفلسطيني والعدو الإسرائيلي، يتم نشر العديد من الشائعات عن الشعب الفلسطيني وخاصة عن حركة المقاومة في حماس بهدف تشويهها والإدعاء بأن حزب المقاومة هو حزب إرهابي، مما يشوه صورة العرب عامة والمسلمون بشكل خاص في أعين الغرب، وكان آخر هذه الشائعات ما نشرته شبكة CNN بأن حماس قامت بقطع رؤوس عدد من أطفال الكيان الصهيوني وتبين في النهاية عدم صدق هذه الشائعة كما قامت المذيعة بتقديم الإعتذار.

بعد رواية قطع رؤوس 40 طفل إسرائيلي.. مذيعة CNN تعتذر لنقلها رواية مضللة عن حماس

وحرصًا من بوابة دوت الخليج الإلكترونية على تقديم آخر المستجدات المتعلقة بفلسطين وإسرائيل وعلى وجه الخصوص حماس، ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل كاملة حول اعتذار مذيعة شبكة CNN عن خبر قطع حماس رؤوس أطفال إسرائيليين.

مذيعة شبكة CNN تقدم اعتذارها بخصوص شائعة قطع حماس رؤوس 40 طفل إسرائيلي

قدّمت مذيعة شبكة CNN، "سارة سيدنر" اعتذارها بعد نقلها رواية مضللة عن حماس، تفيد بقطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين.

وذكرت "سيدنر" على حسابها الشخصي في موقع "X" أنها نقلت في حديثها على الهواء مباشرة، ادعاء مكتب رئيس الوزراء "بأن حماس قطعت رؤوس الأطفال والرضع"، مضيفة: "كنت بحاجة إلى أن أكون أكثر حذرًا في كلماتي، وأنا آسفة".

حقيقة شائعة قطع رؤوس 40 طفل إسرائيلي

ومن الجدير بالذكر، تحدثت قناة "I24 News" الإسرائيلية عن حركة حماس التي شنتها ضد إسرائيل، مدعية أن الجنود الإسرائيليين انتشلوا جثثًا لـ 40 طفل، بعضهم كان مقطوع الرأس، وحتى يتم تثبيت هذه الشائعة قامت إسرائيل بدعوة الصحافة إلى المكان، وقد تم نقل هذه الرواية من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي ووسائل إعلام عالمية.

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ومع ادعاء القناة، إلا أنها لم تُبث ما يوثق هذه الجرائم التي ادّعتها، لا بصوت أو صورة، كما لم يُشِر أي مصدر رسمي إلى وجود مجزرة ارتكبتها حماس ضد الأطفال الرضع.

وفي ذات الوقت، نشرت قناة كتائب القسام في 13 أكتوبر 2023، تسجيلًا مصورًا، أظهرت من خلاله كيفية تعامل الكتائب مع الأطفال خلال المعارك في مستوطنة "حوليت"، وذلك في أول أيام عملية "طوفان الأقصى".