العالم اليوم - الشيكل الإسرائيلي يتراجع لأدنى مستوى أمام الدولار منذ 2015

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:20 مساءً - تراجع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي، الاثنين، إلى أدنى مستوى له أمام الدولار منذ 2015، إذ وصل سعر الدولار الواحد إلى 4 شيكل وسط قلق المستثمرين بشأن الحرب التي تخوضها إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

ومنذ بدء القتال في السابع من أكتوبر، انخفض سعر الشيكل بشكل كبير مقابل الدولار.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر الشيكل الإسرائيلي يتراجع لأدنى مستوى أمام الدولار منذ 2015 .. في رعاية الله وحفظة