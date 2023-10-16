العالم اليوم - افتتاح مبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي في أول نوفمبر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:20 مساءً - يبدأ مبنى المسافرين الجديد بمطار أبوظبي الدولي، عملياته اعتبارا من الأول من نوفمبر المقبل، والذي تبلغ طاقته الاستيعابية حوالي 45 مليون مسافر سنويا، بحسب بيان الثلاثاء من مطارات أبوظبي.

ويعتبر مبنى المسافرين (A) إحدى أكبر محطات المطارات في العالم، ويهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي العالمية كمركز للسياحة والتبادل التجاري، ومن المقرر أن يضاعف الطاقة الاستيعابية الحالية للمطار، ويبلغ حجمه ثلاثة أضعاف حجم المبنى السابق، وستنطلق منه رحلات تغطي 117 وجهة حول العالم، وسيزيد عدد ونطاقات الرحلات من وإلى أبوظبي.

وستنتقل شركات الطيران إلى مبنى المسافرين (A) على 3 مراحل خلال أسبوعين؛ وبعد الرحلة الاحتفالية للاتحاد للطيران، ستبدأ شركة "Wizz Air Abu Dhabi" و 15 شركة طيران دولية أخرى بتسيير عملياتها من المبنى الجديد في الأول من نوفمبر. واعتباراً من 9 نوفمبر، ستقوم الاتحاد للطيران بتشغيل 16 رحلة يومية، قبل استكمال انتقالها إلى مقرها الجديد في 14 نوفمبر، إلى جانب "العربية للطيران أبوظبي" و 10 شركات طيران أخرى. وستعمل جميع شركات الطيران البالغ عددها 28 شركة من مبنى المسافرين (A) اعتباراً من 14 نوفمبر.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المؤقت لمطارات أبوظبي: "سيسهم المبنى الجدي في دفع نمو قطاع الطيران في أبوظبي، كما سيلعب دوراً فعالاً في استقطاب المزيد من الشركات والسياح إلى الإمارة على مدى عقود طويلة مقبلة".

يذكر أن مبنى المسافرين الجديد يغطي مساحة قدرها 35 ألف متر مربع، ويوجد فيه 163 منفذاً من المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي.