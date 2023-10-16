العالم اليوم - مجلس الأمن يجتمع لبحث أحداث غزة.. وهذه أبرز المحاور

انتم الان تتابعون خبر مجلس الأمن يجتمع لبحث أحداث غزة.. وهذه أبرز المحاور من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:20 مساءً - يجتمع مجلس الأمن الدولي، الإثنين، في الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش، لبحث الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ووزعت روسيا، الجمعة، على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار سيتم التصويت عليه يدعو إلى "وقف إنساني فوري ودائم ويتم احترامه تماما لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية من دون معوقات إلى قطاع غزة المحاصر".

كذلك، ستقدم البرازيل التي تتولى رئاسة المجلس هذا الشهر مشروع قرار يدين "الهجمات الإرهابية المشينة لحماس".

أبرز محاور مشروع القرار البرازيلي:

يدين بشدة جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين وجميع أعمال الإرهاب.

يدين بشكل قاطع الهجمات الإرهابية الشنيعة التي نفذتها حماس في إسرائيل اعتبارا من 7 أكتوبر 2023 واحتجاز رهائن مدنيين.

يدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المدنيين، ويطالب بسلامتهم ورفاههم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.

يحث جميع الأطراف على الامتثال الكامل لالتزاماتها بالقانون الدولي.