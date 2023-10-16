العالم اليوم - قفزة في التجارة بين روسيا والصين.. 200 مليار دولار خلال 2023

انتم الان تتابعون خبر قفزة في التجارة بين روسيا والصين.. 200 مليار دولار خلال 2023 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 16 أكتوبر 2023 07:20 مساءً - توقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، وصول تجارة بلاده مع الصين إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، بنمو يبلغ الثلث مقارنة مع 2022.

وردت تصريحات بوتين في مقابلة له مع صحيفة "تشاينا ميديا"، في وقت تشهد العلاقات السياسية والدبلوماسية والتجارية بين موسكو وبكين، نموا لافتاً منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وأكد بوتين أن نمو التبادل التجاري مقارنة مع 2022 سيبلغ 32 بالمئة، "وهو أمر جيد للغاية.. وهناك كل الأسباب للاعتقاد بأننا سنصل إلى مستوى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام".

وأضاف: "تم تشكيل العلاقات بين البلدين على مدى 20 عاما بطريقة حذرة وتدريجية.. في كل خطوة تقارب، كان الجانبان يسترشدان بمصالحهما الوطنية الخاصة".

وتعتبر الصين مستوردا رئيسا للنفط الخام والغاز الروسيين، اللذين يتعرضا لعقوبات غربية، بسبب الحرب في أوكرانيا، بحسب بيانات التجارة بين البلدين.

وروسيا، منتج رئيس للنفط الخام بمتوسط يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، بينما الصين أكبر مستورد للخام في العالم بمتوسط يومي 10 ملايين برميل.

ووصف بوتين مشروع مبادرة الحزام والطريق في الصين بأنه "ناجح"، مشيرا إلى أنه يشارك في تنفيذه 147 دولة وثلثي سكان العالم.. "لذلك أعتقد أن هذا يعد نجاحا بالفعل، وهذه مبادرة جيدة وصحيحة ومنظمة".